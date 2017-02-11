الإمارات تلغي تحذير مواطنيها من السفر إلى تركيا

الأناضول- ألغت الإمارات، السبت، التحذير من السفر إلى تركيا، الذي أعلنته الشهر الماضي، على خلفية الهجوم الإرهابي الذي استهدف نادي “رينا” الليلي بإسطنبول ليلة رأس السنة.

وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها “رفع التحذير من السفر إلى الجمهورية التركية اعتبارًا من اليوم”.

وكانت الخارجية الإماراتية قد حذرت في 2 يناير/ كانون ثانٍ الماضي مواطنيها “من السفر إلى تركيا في هذه الفترة وخلال الظروف الحالية، وطلبت منهم تأجيل خطط السفر إلى تركيا حتى إشعار آخر”، وذلك عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف النادي الليلي والذي أسفر عن مقتل 39 شخصًا، وإصابة 65 آخرين.

وفي الـ16 من الشهر الماضي، ألقت السلطات التركية القبض على عبدالقادر ماشاريبوف المتهم الرئيسي بتنفيذ الهجوم.