الجيش الجزائري يصادر أسلحة وذخيرة جنوب البلاد

الجزائر- د ب أ- اكتشفت مفرزة للجيش الجزائري، وفي إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، مخبأ للأسلحة والذخيرة بولاية ادرار قرب الشريط الحدودي مع دولة مالي.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، عبر موقعها الرسمي على الانترنت اليوم السبت، إنه جرى خلال العملية، التي تمت الجمعة، مصادرة مدفعSPG9-، ورشاشين عيار (5ر14) ميليمتر، ورشاش عيار (7ر12) ميليمتر، ورشاش PKT، وبندقيتين قناصتين عيار (x62.7 54) ميليمتر، وثلاثة رشاشات RPK، ومسدسين رشاشين من نوع كلاشنكوف، وبندقية نصف الية SKS، وبندقيتين تكراريتين، وبندقية 36 MAS.-

واشارت إلى العثور خلال العملية على سبع قذائفD30، و15 قذيفة هاون عيار 60 ميليمترا، و18 قذيفة SPG9- عيار 73 ميليمترا، وثلاث قذائف 7RPG- ، وصاروخين جراد BM، و10 قنابل يدويةF.1 بالإضافة إلى كمية ضخمة من الذخيرة تقدر بـ7098 طلقة من مختلف العيارات.

واكدت وزارة الدفاع أن هذه النتائج الميدانية تؤكد مرة أخرى، جاهزية واستعداد وحدات الجيش لتأمين حدود البلاد وشل كل محاولات المساس بحرمة وسلامة التراب الجزائري.