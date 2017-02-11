إسرائيل: منع واشنطن تعيين فياض مبعوثا دوليا إلى ليبيا يؤكد وقوفها مع تل أبيب

تل ابيب- د ب ا- اعتبر سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أن قيام الولايات المتحدة بمنع تعيين رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض مبعوثا دوليا خاصا إلى ليبيا يشكل عهدا جديدا، ويؤكد وقوفها إلى جانب بلاده.

وأضاف دانون أن الخطوة الأمريكية تؤكد وقوف الإدارة الجديدة برئاسة دونالد ترامب إلى جانب إسرائيل في الساحة الدولية اجمالا والأمم المتحدة على وجه الخصوص إزاء ما وصفه بخطوات مناوئة لإسرائيل في هذه الهيئة، بحسب الإذاعة الإسرائيلية.

وكانت نيكي هيلي، المندوبة الأمريكية الجديدة في الأمم المتحدة إن بلادها رفضت تعيين فياض نظرا للرسالة الضمنية التي كان سيوجهها هذا التعيين لصالح السلطة الفلسطينية وعلى حساب إسرائيل.

وانتقدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي التحرك الأمريكي لعرقلة تعيين فياض.

ورأت أن الأمر لا يتعدى كونه تمييزا سافرا على خلفية الهوية القومية. ووصفت عشراوي بعذر واهن أقوال السفيرة الأمريكية في الهيئة الدولية بأن الأمم المتحدة كانت منحازة خلال سنين للسلطة الفلسطينية.