نائب أمين عام حزب الله: تعاون دول الخليج مع إيران قوة للخليج وأمنه

بيروت- د ب أ- قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم السبت في كلمة له في احتفال ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، إن تعاون دول الخليج مع إيران قوة للخليج وأمنه، وإن إيران عززت استقلالها وقدمت أملا لشعوب المنطقة بأن التغيير ممكن .

وقال قاسم “لقد كسرت إيران التبعية للغرب والشرق، وعززت استقلالها كعنوان من عناوين استقلال شعوب المنطقة، ودعمت مقاومة الشعوب المستضعفة التي واجهت الاحتلال الإسرائيلي وكل أنواع الاحتلالات في منطقتنا، واليوم قدمت الجمهورية الإسلامية الأمل لشعوب المنطقة والأمل بأن التغيير ممكن، وأن الاستكبار ليس قدرًا لازمًا، وأن بإمكاننا أن نصنع خياراتنا في مواجهة الظلم والاحتكار والاحتلال وصنع المستقبل”.

وتابع قاسم “إيران هي التي هزمت إسرائيل في إيران والمنطقة، وهي التي تحولت من شرطي الخليج بيد أمريكا لقهر الدول العربية والإسلامية إلى حامٍ لقضايا العرب والمسلمين، كيف لا يتعاونون معها وهي التي قدمت هذا الخير وهذه المكانة”.

وأشار الى أن إيران طالما مدت “يدها إلى السعودية ودول المنطقة، تقول لهم: تعالوا من أجل أن نتعاون ونرى موارد الخلاف ونتفق على مستقبل هذه المنطقة ونحافظ على استقلالنا، لكنهم يرفضون دائمًا لأن أمريكا لا تقبل وإسرائيل لا تنتفع من هذه العلاقة، ومع ذلك ستستمر إيران في موقع مد اليد”.