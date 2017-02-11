ترامب وآبي يلعبان مباراة غولف في فلوريدا ومنع الصحفيين من المشاهدة

واشنطن- د ب أ- لعب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مباراة غولف في فلوريدا السبت، رغم أنه تم منع الصحفيين من مشاهدة المباراة.

ونشر ترامب صورة على موقع توتير للزعيمين وهما يلامسان كفيهما لأعلى، وكتب يقول: “أقضى وقتا رائعا باستضافة رئيس الوزراء شينزو آبي في الولايات المتحدة”.

ويقيم آبي وترامب حاليا في مار آلاجو، المنتجع الشخصي للرئيس الأمريكي، بعد وصولهما إلى بالم بيتش في فلوريدا مساء الجمعة.

وتم إبلاغ الصحفيين بعدم التقاط صور لـ”النادي الخاص”.

واصطف عشرات المتظاهرين على طول الطريق المؤدي إلى نادي الجولف رافعين لافتات مكتوب عليها “أوقفوا الكراهية” و”قاوموا” و”قوة الشعب أشد من قوة السلطة”.

يذكر أن آبي كان أول زعيم دولة أجنبية يزور ترامب عندما كان رئيسا منتخبا في برج “ترامب تاور” بعد أيام فقط من انتخابات تشرين ثان/نوفمبر.

ودعا ترامب يوم الجمعة إلى علاقات أكثر قربا مع اليابان بينما وصف العلاقة مع آبي بأنها “صداقة عظيمة”.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مع ترامب في واشنطن الاثنين.