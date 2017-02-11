﻿طاجين دجاج بالخضار

المكونات

دجاجة كاملة مقطعة حسب الرغبة

2 بطاطس مقطعة مكعبات متوسطة

2 جزر مقطع مكعبات متوسطة

2 فلفل رومي مقطع مكعبات متوسطة

زيت زيتون

بصلة صغيرة مقطعة حلقات

رأس ثوم

حبتان طماطم

البهارات: ريحان ناشف وزعتر ناشف وكركم ناشف مطحون وبابركا مطحونة وملح وفلفل حسب الذوق وورق غار وثلاثة أعواد قرفة وقرنفل.

طريقة التحضير

نرص الخضار في طاجن فخار أو أي صينية فرن.

في قدر نضع الماء على النار ونضيف ورق الغار وحبات من القرنفل أو القرفة ونضيف عليه الدجاج المقطع وندعه على نار عالية إلى ان يغلي ثم نجعل النار متوسطة لمدة عشر دقائق تقريبا إلى ان ينضج نصف نضج.

نضع الدجاج فوق الخضار في الطاجين.

نضع الطماطم وباقي البهارات المطحونة والثوم ونصف كاس ماء وقليل من الزيت والملح والفلفل في الخلاط.

نسكب الخليط فوق الدجاج والخضر ونضيف البصل وقليل من الزيت ونغلق الاناء جيدا ونضعه على نار هادئة إلى ان ينضج.