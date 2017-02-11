﻿تطبيق عبقري لمكافحة الحوارات المملة على الهاتف

لندن ـ «القدس العربي»: تمكنت مجموعة من خبراء الكمبيوتر من ابتكار تطبيق هاتفي هو الأول من نوعه، حيث بمقدوره مكافحة الحوارات المملة عبر الهاتف، عبر تحليل محتوى المحادثات بشكل فوري ومباشر، بما يؤدي إلى تجنيب الشخص الانزلاق إلى أحاديث جانبية مملة للطرف الآخر ولا علاقة لها بالموضوع الأساس.

وتمكن العلماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا التابع لجامعة «كامبردج» في الولايات المتحدة من ابتكار التطبيق الذي يتم تثبيته على الساعة الذكية القابلة للارتداء، وهي ساعة مرتبطة بالهاتف المحمول، على ان التطبيق يرسل اشارات فورية للمستخدمين في حال انزلقوا إلى أحاديث مملة، بما يبقي الحوار دافئاً بين الطرفين طوال الوقت.

ومن بين العلماء الذين تمكنوا من تطوير التطبيق الباحثة الإماراتية تقى الهنائي التي قالت إن التطبيق أشبه بـ»مدرب اجتماعي يعتمد على تكنولوجيا الذكاء الصناعي».

ونقلت وسائل إعلام غربية عن مبتكري التطبيق قولهم إنه يقوم على تحليل المحادثات بين الأشخاص للتعرف على المشاعر التي تنتاب المتحدث أو السامع خلال كل جزء من الحوار، حيث تقوم الساعة بالاهتزاز وإصدار تنبيه صوتي للمتحدث كإنذار للتوقف عن الحديث عندما يكون الحوار المتبادل قد «دخل في مرحلة الملل».

وأوضح الباحثون أن التطبيق الجديد من خلال إشارات الساعات الذكية يستطيع تحليل ضربات القلب وضغط الدم، بالإضافة إلى قياس درجة حرارة الجسم وتسجيل النبرة الصوتية للمتحدث لقياس مستويات الطاقة والكلمات المستخدمة خلال الحوار بنسبة دقة تصل إلى 83 في المئة.

وأضافوا أن هذه التكنولوجيا تركز على أشياء مثل توقف ورتابة الحديث، وترصد التململ ووضع اليد على الوجه، بالإضافة إلى تحليل الدلائل إذا كان الشخص متشائما، في حين بين الباحثون أن الإصدارات الأحدث ستشمل تحليل الصوت من جميع الجهات خلال المحادثة، وإعطاء فكرة جيدة عن استجابات الآخرين.

وقالت الهنائي: «تخيل لو كان باستطاعتك في نهاية المحادثة إعادتها ورؤية أكثر اللحظات قلقًا بالنسبة للناس المحيطين بك».

وأضافت: «قمنا باتخاذ خطوة في هذا الاتجاه، مما يشير إلى أننا قد لا نكون بذلك البعد عن عالم يمكن أن يكون لدى الناس مدرب اجتماعي يستخدم الذكاء الصناعي ولكن في جيوبهم مباشرة».