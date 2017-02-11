﻿تضامن الكتروني واسع مع أبو تريكة في مصر وجدل حول «إرهابي القلوب»

لندن – «القدس العربي»: تواصل الجدل على شبكات التواصل الاجتماعي في مصر بشأن إدراج النجم الكروي المحبوب محمد أبو تريكة على قوائم الإرهاب، حيث لا يزال يهيمن على اهتمام الناشطين على الانترنت، ويستفز أيضاً وسائل الإعلام التقليدية التي لا يزال بعضها يحاول تبرير القرار بينما اضطرت بعض وسائل الإعلام المحسوبة على نظام السيسي لانتقاد قرار اعتبار أبو تريكة إرهابياً.

واستدعت النيابة العامة في القاهرة نجم المنتخب المصري ولاعب النادي الأهلي محمد أبو تريكة للتحقيق على خلفية قرار باتهامه في الضلوع بالإرهاب، فيما لا يزال أبو تريكة خارج مصر في مهمة رياضية لا علاقة لها بالسياسة، وهو الاستدعاء الذي رد عليه آلاف النشطاء المصريين بحملة على الانترنت للتضامن مع «إرهابي القلوب».

وحسب ما نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية فإن الاستدعاء للتحقيق من قبل النيابة، جاء على ضوء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة مؤخرا، بإدراج 1534 شخصا، من بينهم أبو تريكة، على قائمة الإرهاب، كما تم توجيه الاستدعاء للتحقيق لباقي أفراد القائمة، علما أن القرار صدر بينما كان أبو تريكة متواجدا في قطر للتعليق على مباريات بطولة الأمم الأفريقية على قنوات «بي إن سبورت».

وأطلق النشطاء في مصر حملة لاقت تجاوباً كبيراً وصدى واسعاً على الانترنت تحت شعار (#إرهابي_القلوب)، كما أطلقوا العديد من الوسوم على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» ومن بينها (#أبو تريكة) و(#إرهابي_القلوب) و(#كلنا_أبو تريكة)، وذلك للاحتجاج على قرار استدعاء النجم للتحقيق أمام النيابة، فيما تصدرت هذه الوسوم قوائم الأعلى تداولا على «تويتر».

وكتب محمد حسام مغرداً على «تويتر»: «فاكرين أبو تريكة لما أهان طنطاوي ورفض يسلم عليه بعد مذبحة بورسعيد ومن ساعتها بيتقال عليه إرهابي».

أما الحقوقي هيثم أبو خليل فغرد قائلاً: «بيخوفوا أبو تريكة علشان ميرجعش! نظام قذر فاشي لا يرحب بالأبطال الأحرار!».

وقال أسامة أحمد: «قلتها ولم تخش منهم لبيك يا غزة فحاربوك من يومها ولكنك دوما في عزة ولك يا إرهابي القلوب عندنا أغلى معزة كلنا أبو تريكة».

وغردت ريحانة محمد: «بجمهورية الموز حكم وبعدين تحقيق تدرج 1500 اسم على قوائم الإرهاب ثم حقق أمس باستدعاء زوجة وبنات الشاطر واليوم».

وعلق أيمن مصطفى: «أسطوانة المنتخب خلصت وهنلهي الناس في إيه؟!! أبو تريكة يا ياريس، حبيبي ياعباس، حوار صغير بين بلحة وعباس ترامادول».

وكتب خالد المهاوش: «قامة وأسطورة رياضية راقية لن تؤثر به خربشة عنوان نشرة ورقية تبحث عن عناوين مثيرة في غير مواضعها».

أما عاصم محمود فكتب يقول: «أبو تريكة مش لاعب موهوب وأسطورة في تاريخ الكورة بس، أبو تريكة «قدوة» لجيل كامل من الشباب. الدولة بأجهزتها ممكن تغير وعي العواجيز إحنا لأ».

وكتب محمد عز: «رئيس دولة بيتحدى لاعب كورة معتزل… مرة يجمد أمواله ومرة يحط اسمه ضمن قوائم الإرهاب ومرة يصدر له ضبط وإحضار».

هل يعود أبو تريكة؟

واشتعل الجدل على العديد من وسائل الإعلام بشأن ما إذا كان أبو تريكة سيعود إلى مصر أم لا بعد إدراجه على قوائم الإرهاب، حيث قالت صحيفة «النادي» السعودية إن أبو تريكة قرر الاستقرار نهائيا في قطر، ولا يفكر في العودة إلى مصر، عقب إدراج اسمه على قوائم الإرهاب، وترقب الوصول.

وأكدت الصحيفة أن أبو تريكة بدأ بالتجهيز لكل الترتيبات من أجل استقبال عائلته في العاصمة القطرية، الدوحة خلال الفترة المقبلة، واصفة قراره بالـ»بديهي»، نظرا لأنه محلل بقنوات «Bein sport»، التي يتواجد بسببها في قطر، فضلا عن المخاوف الجدية على حياته، حال عودته.

في غضون ذلك، كشف رئيس المحكمة في استئناف القاهرة علي محجوب في تصريح لموقع الكتروني محلي في مصر أن أجهزة الأمن في مطار القاهرة ستلقي القبض على أبو تريكة حال عودته إلى مصر، وفقا لقرارات الاستدعاء الصادرة بشأنه.

وأضاف أن الجهات الأمنية، ستخطر جهات التحقيق فور وصوله، للتحقيق معه أسوة بباقي المتهمين المدرجين على قائمة الإرهابيين، بمقتضى قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وتابع أن من حق دفاع أبو تريكة أن يتقدم بمذكرة إلى جهات التحقيق، لشرح موقفه، ومن حق النيابة أن تقبل هذا الإجراء أو ترفضه.

جدل إعلامي آخر

وتواصل الجدل أيضا بشأن أبو تريكة في أوساط الإعلاميين المؤيدين لنظام السيسي، حيث طالب الإعلامي عمرو أديب أجهزة الدولة بالإفصاح عن الاتهامات الموجهة إلى اللاعب أبو تريكة، وقال: «ولا الدولة متمثلة في أجهزتها بتقول، ولا أبو تريكة بيقول، ولو الراجل عامل حاجة قولوا للناس، ولو مش عامل حاجة».

وانتقد أديب عبر برنامجه التلفزيوني التعتيم على ملف أبو تريكة وما يحتويه أمام أجهزة التحقيق، وأضاف: «أبو تريكة نجم، ومحبوب… طلَّعوا بيان، ولو أبو تريكة كان بيمول الإرهاب قولوا للناس، والقضية بقي لها ثلاث سنين، ولم نر معلومة واضحة».

وشنت الكاتبة الصحافية غادة شريف هجوما عنيفا على النظام في مصر، وقالت في لقائها مع برنامج «المصري اليوم» عبر فضائية «القاهرة والناس» إن توقيت تحريك هذه الدعوى ضد أبو تريكة غريب، ويأتي في وقت تلتف فيه الجماهير حول «الساحرة المستديرة».

وتساءلت: «هل من الحكمة في وسط هذا الاحتقان والحمية العاطفية بسبب كأس أمم أفريقيا أن نحرك تلك الاتهامات ضد أبو تريكة؟».

وأضافت: «تصرفات الدولة تفتقد الكثير من الكياسة السياسية، وتتسم بالكثير من الاستفزاز الشعبي، فالشعب يعتبره خطا أحمر»، وتابعت: «حقق معه لكن اختر التوقيت الصحيح، حتى لا يبدو أنك تتعنت وتفبرك، لأن فيه أزمة عدم ثقة بين الشعب والحكومة».