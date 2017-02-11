﻿مشروع فلسطيني لمواجهة أكاذيب الاحتلال على الانترنت

لندن ـ «القدس العربي»: أعلن مركز فلسطيني متخصص في الدراسات الإعلامية البدء في أول مشروع عربي من نوعه، وهو موسوعة فلسطينية على الانترنت، على غرار «ويكيبيديا» التي تعتبر الموقع الأول على مستوى العالم في المعلومات، والموسوعة يحررها القراء، أما الهدف من «ويكيبيديا فلسطين» فهو مواجهة الأكاذيب التي يروجها الاحتلال الإسرائيلي على الانترنت.

وأعلن المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي مؤخراً تبنيه للمشروع بعد تخطيط موسع خلال الفترة الماضية، فيما يهدف المشروع – حسب المركز- إلى إعادة إحياء الروايات الفلسطينية وتوثيقها وتوسعتها لرصد الانتهاكات ضد الفلسطينيين.

والمركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي هو مركز مدني فلسطيني متخصص في حملات رفع الوعي ومناصرة قضايا المجموعات المهمشة ومقره الرئيسي في مدينة حيفا شمالي الأراضي الفلسطينية، فيما سيتم تنفيذ المشروع بالتنسيق مع «المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان» لتبني الجانب الحقوقي وتنظيم ورش عمل حقوقية متخصصة للفئة المستهدفة في التدريب.

وانطلق العمل في المشروع في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بشكله النظري للتعريف بطبيعة موقع «ويكيبيديا» العالمي وانتشاره وعدد المقالات باللغات المختلفة فيه والخصائص غير المعروفة للجميع.

وقالت تقارير إعلامية فلسطينية إن 45 فرداً من الضفة الغربية والداخل الفلسطيني تلقوا التدريبات في رام الله، كما تلقى 25 فرداً التدريب في قطاع غزة، ويتوزع هؤلاء بين ناشطين اجتماعيين وصحافيين وخريجين وطلاب جامعات ممن لديهم اهتمامات بحثية بقضيتهم.

ومن المتوقّع أن يركّز المشروع على رصد أحوال ضحايا الانتهاكات الصهيونية في الضفة الغربية وقطاع غزة، خصوصاً بعد الهبّة الشعبية ضد الاحتلال في نهاية 2015.

ويأتي هذا المشروع لمجابهة النشاط الإسرائيلي على الانترنت، وخاصة على موسوعة «ويكيبيديا» حيث تحرص إسرائيل على الترويج لروايتها على المستوى العالمي، كما تقوم باستهداف بعض الشخصيات الفلسطينية والترويج إلى أنها شخصيات إرهابية أو داعمة للإرهاب بسبب دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني وانتقادها للاحتلال.