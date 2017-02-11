﻿خليل الرز: «البدل»

في عمله الجديد هذا يدير الروائي السوري خليل الرز مصائر متقاطعة لشخوص سوريين، يقابلهم شخوص سوفييت، حين كان اسمهم هكذا؛ ويدخلهم ضمن شبكات متغايرة، ومتبادلة، في الزمان والمكان، رجالاً ونساءً؛ كما يقيم سلسلة توازيات بين انهيار الاتحاد السوفييتي وتدمير سوريا الراهن، ويتعمد إطلاق خلفيات سياسية وإيديولوجية، واقعية ومجازية، تؤطر هذه المشهدية الحاشدة.

من أجواء الرواية: «مشكلتي الأولى مع زوجتي هي إيمانها الذي لم يتزعزع، منذ وعت الدنيا حتى الآن، بأنني، ذات يوم، سأقوم بانقلاب عسكري، وأصبح رئيساً مُنتخباً مدى الحياة للجمهورية العربية السورية. في أيام خطوبتنا حاولتُ إزالة هذه الفكرة المقززة من رأسها إذ كانت تنغّص عليّ، آنذاك، حتى أصابعها حين تعبث بشعري. إلاّ أن الفترة العاصفة الأولى من حبّي لها جعلتني، شيئاً فشيئاً، أراهن على أن عيشها معي سوف ينتزع حتماً هذا الوهم من رأسها، فأنا، في واقع الأمر، لا يمكن أن أوحي لأحد أياً كان، لا من سلوكي ولا من دخلي الشخصي المنظور ولا من طبيعة علاقتي مع العالم، بمسوّغ واحدٍ لهراء من هذا النوع. لكنْ تأكّد لي، مع مرور الوقت، أنني لا أجني إلا جرح مشاعرها ووجع رأسي في كل مرة أعبّر فيها عن ضيقي الشديد من مستقبلي الخانق الذي أصبحتْ تحاصرني به في عيشنا المشترك».

جدير بالذكر أنّ الرز أصدر روايات «سولاويسي»، «يوم آخر»، «وسواس الهواء»، «غيمة بيضاء في شبّاك جدّتي»، «سلمون إيرلندي»، «أين تقع صفد يا يوسف»، و»بالتساوي». كما نقل عن اللغة الروسيّة هما يفغيني شفارتس «حكاية الزمن الضائع»، ومختارات من أندرييف وبونين وإهرنبورغ ونابوكوف، وقصصاً من أنطون تشيخوف.

مركز المحروسة، القاهرة 2017

ص 190.