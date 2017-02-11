﻿قانون فرنسي جديد يسمح للقاصرين بمشاهدة الأفلام الجنسية

باريس ـ «القدس العربي»: أصدرت الحكومة الفرنسية، الخميس، مرسوماً يقضي بالسماح للفئة العمرية دون سن 18، بمشاهدة أفلام سينمائية تحتوي على مشاهد جنسية، أو مشاهد عنف. وأعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية أودري أزولاي، أن المرسوم يهدف إلى إعطاء حرية أكبر إلى اللجنة الخاصة بتقييم الأفلام، التابعة للمركز الوطني للسينما.

وقامت وزارة الثقافة الفرنسية بنشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية، ويقضي بإلغاء قانون «تصنيف الأفلام» الذي كان يمنع بشكل أوتوماتيكي، القاصرين دون سن الـ18 من مشاهدة أفلام تحتوي على مشاهد جنسية صريحة، باستثناء «المشاهد الإباحية البورنوغرافية الصريحة، التي تضر بشكل كبير بالطفولة».

ويأتي هذا القرار، بعدما طلب القضاء الفرنسي بإعادة تصنيف عدد من الأفلام، للمسؤولين عن السينما الفرنسية، بعدما رفعت جمعية كاثوليكية دعاوى قضائية ضد مجموعة من الأفلام الإباحية، وطالبت بمنع عرضها ومشاهدتها من طرف الشباب القُصر. وتمكنت جمعية «بروموفوار»، من منع عرض فيلم «الحب» لمخرجه غاسبار ناوي، للفئة دون 18 عاما بينما كان يقتصر للفئة دون 16 عاما. كما ربحت دعوى قضائية، ضد عرض فيلم «أونتيكريست» لمخرجه لارس فان تريو، وأقرت العدالة الفرنسية بمنعه بشكل نهائي بسبب احتوائه على «مشاهد جنسية عنيفة جدا».

وعقب صدور هذا المرسوم، رحب مهنيو الأفلام والسينما بالقرار، وأوضحت جمعية «المخرحين والمنتجين السينمائيين» في بيان لها أن «القانون الجديد سيحافظ ويحمي الخلق والإبداع الفنيين في الأفلام» كما استهجنت الجمعية، ما اعتبرتها ضغوطا «تمارسها الحركات الأصولية، التي تعادي الفن والإبداع باسم الأخلاق».

يذكر أن جمعية «بروموفوار» الكاثوليكية، كانت لوحت برفع دعوى قضائية ضد مرسوم وزير الثقافة الفرنسية، قبل صدوره، واتهمتها في بيان صحافي بأنها تريد «نشر الأفلام الإباحية بشكل رسمي في أوساط الشباب القصر». وأضافت الجمعية «تحت غطاء الإبداع والفن، فإن هذا القانون يسمح بعرض مختلف المشاهد الإباحية الصريحة، بالنسبة للقصر».

ومن الآن فصاعدا، سيكون المركز الوطني للسينما هو الجهة الوصية بتقييم ما إذا كانت المشاهد الإباحية التي يحتوي عليها فيلم ما تستدعي حظره على القصّر أم لا.

يشار إلى أن «لجنة التصنيف» التابعة للمركز الوطني للسينما، شاهدت ما مجموعه 700 فيلم، عام 2015، وقامت بمنع مشاهدة 53 فيلما بالنسبة للأطفال دون 12 سنة، كما منعت 5 أفلام من المشاهدة بالنسبة للقصر دون 16 سنة، ومنعت 4 أفلام، للمراهقين دون 18 سنة.