جماعة الشباب الصومالية تطلق سراح 173 سجينا

شبيلي السفلى (الصومال) -د ب أ- أعلنت جماعة «الشباب» الصومالية أنها أطلقت سراح 173 سجينا من سجونها السرية في منطقة «شبيلي السفلى» جنوب الصومال خلال الساعات الـ48 الماضية، طبقا لما ذكرته إذاعة «شبيلي» الصومالية أمس السبت.

وجاء في بيان من جماعة الشباب، والذي نشر على المواقع الاعلامية التابعة للجماعة إن السجناء الذين تم إطلاق سراحهم، كانوا متهمين بقطع الاشجار ببلدة «ليجو» بالمنطقة للحصول على الفحم.

وتردد أن سجينين آخرين ما زالا في السجن، واللذين اتهمتهما الجماعة بتمويل عملية قطع الاشجار للحصول على الفحم. وينتظران محاكمة جماعة الشباب.

وكانت الجماعة قد حظرت قطع الاشجار لاستخدامها في الفحم في جميع معاقلها في جنوب ووسط الصومال، وهددت تجار الفحم بعقاب شديد.