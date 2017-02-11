مقتل 8 وإصابة 15 في انفجار سيارة مفخخة في إقليم هلمند الأفغاني

كابول- د ب أ- ذكر مسؤولون محليون وحكوميون أفغان أن ثمانية أشخاص على الأقل، بينهم خمسة من أفراد الجيش الأفغاني، لقوا حتفهم في انفجار سيارة مفخخة في عاصمة إقليم هلمند جنوبي البلاد.

وقال محمد كريم أتال، رئيس المجلس الإقليمي لهلمند، «أصيب 15 شخصا آخرون بينهم امرأتان وثلاثة أطفال في التفجير الذي استهدف مركبات عسكرية أفغانية أمام فرع بنك كابول في المدينة».

غير أن المتحدث باسم الجيش، محمد رسول زازي، قال إنه لم يُقتل سوى ثلاثة جنود بينما أصيب أربعة آخرون.

وقال المصدران إن القنبلة انفجرت أمام البنك بينما كان الجنود هناك ليحصلوا على رواتبهم.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

يشار إلى أن القوات الحكومية الأفغانية تخوض معارك لتطهير البلاد من الجماعات المسلحة، من بينها حركة طالبان.