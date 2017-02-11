تنظيم الدولة الإسلامية يعلن إعدام خمسة مصريين في سيناء

القاهرة – أ ف ب – نشر تنظيم ولاية سيناء الفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية صورا لإعدام خمسة رجال قال انهم «جواسيس» من الجيش المصري في شبه جزيرة سيناء.

وتظهر سلسلة الصور التي نشرت الجمعة جهاديا في زي عسكري مرقط يطلق النار على خمسة رجال ممددين ارضا بينما كتب في شريط انهم «جواسيس» من الجيش المصري، بحسب ما ورد على حسابات لجهاديين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتشهد سيناء معارك دامية بين قوات الشرطة والجيش من جهة وعناصر تنظيم ولاية سيناء، الفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية الجهادي، من جهة أخرى.

وتخوض الجماعات الجهادية حرب عصابات ضد السلطات المصرية منذ اطاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013.

وقتل مئات من رجال الشرطة والجنود في هذه الهجمات حسب الحكومة.

وعزز الجيش المصري عملياته في شمال سيناء ويعلن بانتظام قتل عشرات «الإرهابيين».

وأكد الجيش الجمعة انه قتل «500 عنصر إرهابي» في إطار عملية واسعة اطلقها في شمال سيناء، حسب تسجيل فيديو نشر على حساب المتحدث باسم الجيش على فيسبوك.

وسبق للجهاديين ان نشروا عدة تسجيلات فيديو تظهر اعدام «جواسيس» بالرصاص أو شنقا بعد اتهامهم بالتعاون مع الجيش المصري أو الإسرائيلي.

كما تبنى فرع تنظيم الدولة الإسلامية في مصر تحطم طائرة تنقل سياحا روس في 31 تشرين الاول/اكتوبر في سيناء مما أدى إلى مقتل 224 شخصا على متنها.