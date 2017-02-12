الأمين العام للأمم المتحدة في السعودية لتحريك بعض القضايا العالقة

الرياض- د ب أ- وصل إلى الرياض مساء السبت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في زيارة رسمية إلى المملكة، تدوم يوما واحدا، يلتقي خلالها مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في محاولة لتحريك بعض القضايا العالقة في الوقت الحاضر.

واكتفت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) مساء السبت بالقول إن وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير, والمندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحي المعلمي كانوا في استقبال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بمطار الملك خالد الدولي في الرياض .

ومن المقرر أن يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الأحد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وبدأ الأمين العام للأمم المتحدة، جولة شرق أوسطية، تشمل خمس بلدان عربية، وتستمر لمدة 10 أيام، يستهلها بالمملكة، وتشمل الإمارات وسلطنة عمان وقطر ومصر، حيث يُجري مباحثات ثنائية مع مسؤولي تلك الدول حول عدد من القضايا الإقليمية.

وأعرب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية بالأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، عن تقديره لاختيار الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش، للمملكة لتكون أول محطة له في جولته بالمنطقة.

وقال المعلمي في تصريحات تلفزيونية، إن المملكة ترحب بهذه الزيارة، وتقدر لجوتيريش أن تكون السعودية محطته الأولى في المنطقة العربية، مؤكدًا أن هذا يعبر عن التقدير الكبير الذي يكنه الأمين العام للأمم المتحدة للمملكة وقيادتها.

وأضاف المعلمي أن عددًا من مسؤولي المملكة، يتقدمهم وزير الخارجية عادل الجبير، التقوا جوتيريش الأسبوع الماضي، وبحثوا عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا أن اللقاء شهد توافقًا كبيرًا في الآراء حول تلك القضايا.

ولفت إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أعرب عن حرصه على الاستماع إلى وجهة نظر خادم الحرمين الشريفين كي يستنير بها في الخطوات القادمة، وتوقع المعلمي أن يكون لجوتيريش دور أساسي مستقبلا في تحريك بعض القضايا العالقة في الوقت الحاضر.