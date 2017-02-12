البنتاغون: صاروخ كوريا الشمالية كان متوسط المدى

واشنطن- رويترز- قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم السبت إن الجيش الأمريكي رصد تجربة صاروخية لكوريا الشمالية وحدد أنها كانت لصاروخ باليستي متوسط المدى.

وقالت الوزارة “رصدت أنظمة القيادة الاستراتيجية الأمريكية وتتبعت ما نقيم أنه إطلاق صاروخ كوري شمالي في الساعة 4:55 مساء بتوقيت وسط أمريكا… وقع إطلاق الصاروخ الباليستي متوسط المدى قرب مدينة كوسونج الشمالية الغربية.”

وأضافت “رصد الصاروخ فوق كوريا الشمالية وحتى بحر اليابان”. وأشارت إلى أن الصاروخ لم يشكل أي تهديد على أمريكا الشمالية لكنها لم تؤكد نجاح عملية الإطلاق.

وقال البنتاغون إن قواته “تبقي على اليقظة في مواجهة استفزازات كوريا الشمالية وتلتزم تماما بالعمل عن كثب مع جمهورية كوريا والحلفاء اليابانيين للحفاظ على الأمن.”