تنظيم الدولة أحرق 15 مدنيا بينهم أطفال بتهمة ترك “أرض الخلافة” في محافظة كركوك العراقية

القاهرة- بغداد- د ب أ- أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك العراقية بأن عناصر من تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” أحرقوا 15 مدنياً من ثلاثة عوائل بينهم أطفال بتهمة “ترك أرض الخلافة” جنوب غربي المحافظة.

ونقل موقع “السومرية نيوز″ عن المصدر القول إن “مسلحي تنظيم داعش أقدموا، مساء أمس السبت، على حرق 15 مدنياً يمثلون ثلاثة عوائل من أهالي قرية الشجرة بناحية العباسي التابعة لقضاء الحويجة (55 كلم جنوب غربي كركوك) بتهمة ترك أرض الخلافة والهروب من مناطق يسيطر عليها التنظيم باتجاه كركوك وصلاح الدين”.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “داعش اعتقل أفراد هذه العوائل على الطريق الرابط بين ناحية الرياض وجبال حمرين”، مشيرا إلى أنه “قام بحرقهم أمام مجموعة من المدنيين، بعد أن قيدهم ووضع عليهم مادة النفط الأسود الخام”.

وتابع المصدر أن “داعش توعد المدنيين الذين يهربون بالحرق”.