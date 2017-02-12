مقتل 33 من تنظيم الدولة وإصابة 12 في عمليات أمنية شرق أفغانستان

أشين- ننجارهار- د ب أ- قال مسؤول أمني أفغاني أن 33 على الاقل من أنصار تنظيم الدولة الاسلامية (المعروف إعلاميا باسم داعش) قتلوا وأصيب 12 آخرون في سلسلة من العمليات الجوية والبرية، بإقليم “ننجارهار” شرق أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة “خاما برس″ الافغانية للأنباء الاحد.

وقتل المسلحون خلال الساعات الـ24 الماضية في ثلاث مناطق مضطربة بالاقليم، طبقا لمسؤولين أمنيين محليين.

وذكر مسؤول أمني، طلب عدم الكشف عن هويته أن 33 على الاقل من أنصار الجماعة الارهابية قتلوا خلال العمليات.

وأضاف المسؤول أن العمليات جرت في مناطق أشين ورودات وكوت.

وتابع المسؤول أن 12 على الاقل من أنصار الجماعة الارهابية أصيبوا أيضا وتم تدمير عدة مخابئ لعناصر الجماعة، خلال العمليات.

وصادرت قوات الامن الافغانية أيضا العديد من الاسلحة والذخائر والمتفجرات، خلال العمليات، من بين ذلك عدد من العبوات الناسفة.

ولم تعلق الجماعات المتشددة المسلحة المناهضة للحكومة، من بينها داعش بعد على التقرير حتى الان.