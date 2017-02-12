مصر تواصل فتح معبر رفح لعبور العالقين الفلسطينيين

رفح- د ب أ- واصلت السلطات المصرية، صباح الأحد، فتح معبر رفح البري الحدودي جنوب قطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي استثنائياً في الاتجاهين أمام تنقل ذوي الحالات الإنسانية.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) الأحد أن السلطات المصرية فتحت البوابة الرئيسية للمعبر، لبدء مغادرة حافلات المسافرين من الصالة الفلسطينية إلى الصالة المصرية في المعبر.

وأشارت إلى أنه تم تجهيز عدة حافلات للسفر تقل أعدادا من المسافرين من ذوي الحالات الإنسانية من مرضى وطلبة وحملة إقامات أجنبية، منذ ساعات الصباح.

وحسب الوكالة، غادر السبت، في اليوم الأول من الفتح الاستثنائي للمعبر 325 مسافراً على متن سبع حافلات باتجاه الصالة المصرية من المعبر، إضافةً إلى وصول 183 مسافراً عالقا إلى الصالة الفلسطينية من المعبر، وحالتي وفاة، كما تم إدخال 70 شاحنة محملة بالإسمنت وحديد البناء للقطاع الخاص في غزة.

يذكر أن السلطات المصرية كانت قررت فتح معبر رفح أيام السبت والأحد والاثنين، في الاتجاهين لمغادرة الحالات الإنسانية ووصول العالقين.