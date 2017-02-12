مقتل ثمانية من القوات الحكومية السورية في هجوم فاشل لمعاقل تنظيم الدولة غرب تدمر

دمشق- د ب أ- لقي ثمانية من مقاتلي القوات الحكومية السورية حتفهم في عملية اقتحام فاشلة لمعاقل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في منطقة البيارات غرب مدينة تدمر الأثرية بحوالي 20 كم.

وتحدث مصدر ميداني من القوات الحكومية لوكالة الأنباء الألمانية الأحد عن قيام مجموعات من مقاتلي الجيش السوري والدفاع الوطني بتنفيذ هجوم بري كبير على مواقع تنظيم الدولة في منطقة البيارات خلال الساعات القليلة الماضية في محاولة للسيطرة عليها.

وأضاف المصدر أن الهجوم باء بالفشل بسبب المقاومة العنيفة والتحصينات المعقدة وقيام مسلحي التنظيم المتطرف بتفخيخ جميع الطرق والممرات والمداخل المؤدية إلى المنطقة.

وأقر المصدر بمقتل ثمانية من المقاتلين وتدمير عربة أثناء الهجوم الفاشل، مؤكدا في الوقت نفسه التمكن من السيطرة على نقاط قريبة من المركز الصحي (المستوصف) على أطراف منطقة البيارات.