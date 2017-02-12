هجوم مسلح يستهدف مكتب مفوضية الانتخابات العراقية في البصرة

البصرة- د ب أ- كشف مسؤول عراقي في مفوضية الانتخابات الأحد عن تعرض مكتب المفوضية في البصرة لإطلاق نار كثيف ليلا.

وقال المسؤول، في تصريح صحفي الأحد، إن مكتب مفوضية الانتخابات في البصرة تعرض لإطلاق نار كثيف مساء السبت ما أدى إلى حدوث أضرار مادية في المكتب واحتراق سيارة كانت واقفة بقربه دون وقوع اصابات .

ودعا المصدر الحكومة والقوات الأمنية الى حماية مكاتب المفوضية وموظفيها بعد تعرضها للعديد من التهديدات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي من الذين يحاولون الاساءة الى هذه المؤسسة الدستورية.