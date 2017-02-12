قوات الأمن السعودية تجري تمرينا تعبويا مشتركا

الرياض- د ب أ- أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) الأحد بأن قوات الأمن تُجري تمرينها التعبوي المشترك الثاني (وطن 87) على مدى ثلاثة أسابيع في مركز محمد بن نايف للعمليات الخاصة والتطبيقات المتقدمة بمنطقة المدينة المنورة.

وذكرت أن التمرينات تُجري بمشاركة نخبة من رجال الأمن الذين يمثلون جميع القطاعات الأمنية، بالإضافة إلى المشاركين من المختصين بالخدمات الفنية، والعملياتية، والإدارية والإعلامية الأمنية، والجهات الحكومية المساندة للمهمات الأمنية.

ويهدف التمرين إلى “تطوير قدرات قوات الأمن وجاهزيتها للقيام بمسؤولياتها وواجباتها في المحافظة على أمن واستقرار المملكة، وصيانة مكتسباتها، وحماية أمن الحرمين الشريفين وقاصديهما من أي تهديدات ومخاطر قد تتعرض لها بأي شكل من الأشكال”.