لافروف: موسكو ترتب للقاء آخر بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة

موسكو - د ب أ – قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن موسكو ترتب لعقد لقاء آخر بين الحكومة السورية وممثلين عن المعارضة المسلحة.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن لافروف القول في مقابلة تلفزيونية :”نعمل على ترتيب تواصل آخر بين الحكومة (السورية) وعناصر مسلحة من المعارضة، وسنواصل جذب المزيد من الجماعات المسلحة للانضمام للعملية”.

وأضاف :”أريد أن أوضح تماماً: لقد قلنا على كافة المستويات أننا لا نسعى لأن نحل محل جهود الأمم المتحدة … ونرى أن عدد المشاركين في المحادثات من أطراف الصراع السوري أو من الجهات الخارجية الفاعلة ينبغي أن يكون أكبر مما هو عليه في أستانة”.