مقتل عسكريين اثنين في هجوم لجماعة الشباب جنوب الصومال

الصومال - د ب أ – قتل عسكريان في معركة عنيفة بين قوات الحكومة الصومالية ومقاتلي جماعة “الشباب” الصومالية، بإحدى القرى الرئيسية في إقليم “شبيلي السفلى” جنوب الصومال، طبقاً لما ذكرته إذاعة “شبيلي” الصومالية الاحد.

ووقعت المعركة بعد أن شن المسلحون، الذين كانوا مدججين بأسلحة ثقيلة هجوما فجر اليوم بقرية “تيهسيلي”، مما أسفر عن مقتل العسكريين، وأحدهما قائد بارز.

وقالت جماعة “الشباب” إن عناصرها سيطرت على المنطقة وصادرت أسلحة ومركبتين عسكريتين من قوات الجيش الوطني الصومالي، التي تم التغلب عليها خلال القتال.

وذكر أحد السكان الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن الكمين بدأ بانفجار على جانب طريق استهدف القافلة العسكرية، مما تسبب في اندلاع مغركة استمرت ساعات بين مقاتلي الحركة والقوات الحكومية.