أكثر من ألف أسرة تعود لسرت الليبية بعد شهر على استعادتها من “الدولة”

ليبيا - الأناضول – بلغ عدد الأسر النازحة التي عادت إلى مدينة سرت، شمال وسط ليبيا، إلى أكثر من ألف أسرة، وذلك بعد شهر على استعادة المدينة من تنظيم “الدولة الاسلامية” الإرهابي.

وصباح الأحد، قال المكتب الإعلامي لعملية “البنيان المرصوص” التابعة لحكومة الوفاق الوطني، في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن المرحلتين الأولى والثانية من مراحل عودة النازحين، سجلت عودة 576 عائلة بالحي السبعين، و940 عائلة بالحي السكني رقم 3 بالمدينة.

وفي تصريح سابق أوضح عبد الوهاب الحداد، عضو المركز الإعلامي في “البنيان المرصوص”، أن عودة السكان ستتم على 6 مراحل.

ويملئ العائدون نموذجاً خاصاً بهدف حصر الأسر النازحة والتدقيق في هويات أفرادها.

كما يتضمن النموذج تعهداً بعدم التعاون مع “الدولة” بأية وسيلة، والتبليغ عن أية تجاوزات تمس أمن الوطن والمواطن.

وفي 17 ديسمبر/كانون أول 2016، أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية رسمياً تحرير مدينة سرت التي كانت خاضعة لسيطرة “الدولة” لأكثر من عام ونصف.