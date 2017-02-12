العاهل السعودي والأمين العام للأمم المتحدة يبحثان جهود تحقيق السلم والأمن الدوليين

الرياض- د ب أ – بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الاحد، مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس ، الذي يزور المملكة حالياً ، جهود الأمم المتحدة والمهام المناطة بها في سبيل تحقيق السلم والأمن الدوليين .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الملك سلمان هنأ جوتيريس خلال اللقاء بتوليه مهام عمله الجديدة أمينا عاما للأمم المتحدة، متمنيا له التوفيق، فيما أبدى جوتيريس سعادته بزيارة المملكة .

وكان جوتيرس وصل إلى الرياض مساء السبت في زيارة رسمية إلى المملكة تدوم يوماً واحداً .

وبدأ الأمين العام للأمم المتحدة، جولة شرق أوسطية، تشمل خمسة بلدان عربية، وتستمر لمدة 10 أيام، يستهلها بالمملكة، وتشمل الإمارات وسلطنة عمان وقطر ومصر، حيث يُجري مباحثات ثنائية مع مسؤولي تلك الدول حول عدد من القضايا الإقليمية.