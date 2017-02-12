شمس تسب “هاكر” سعودي وتصفه بالغبي

دبي ـ هاجمت الفنانة الكويتية شمس، أحد الأشخاص الذي تمكن من اختراق حسابها الشخصي على صفحة التواصل الاجتماعي تويتر،(هاكر)، ووصفته بالغبي والهطف.

ونشرت الفنانة الكويتية مقطع فيديو على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” بعد أن تمكنت من استرجاع حسابها، قالت فيه إن الشخص الذي اخترق حسابها لأنها دافعت عن المرأة السعودية.

وكان شخص سعودي قد تمكن من اختراق حساب تويتر للفنانة شمس، وألحق اختراقه بمجموعة من التدوينات حيث قال في إحداها: “إلى كل سعودي وسعودية يدافع عن المدعوة شمس، لو تشوفون الخاص وقد ايش تكره السعودية، والسعوديين في محادثتهم لندمتم أشد الندم”.

وتابع في تغريدة أخرى: “ولأن غرضنا من تهكير حساب المدعوة شمس هو كف الأذى فلن أنشر ما يوجد في الخاص من أرقام ومحادثات لا تليق بالنشر”.

وأعلن الهاكر في التغريدة الثالثة، أسباب اختراقه لحساب الفنانة: قائلًا “تم الاختراق لأسباب ومنها لتدخلها في الشئون السعودية، لمساندتها لبشار الأسد” واختتم تدوينته بعبارة “نصرة لاخواننا المظلومين”.

واستدعت هذه الكلمات التي قالها الهاكر السعودي حافظة الفنانة الكويتية حيث هاجمت في مقطع مخترق حسابها بقولها: “إذا أنت راجل أبوك رجال وأمك وأختك رجاجيل انشر الخاص اللي غير موجود”.

وقالت شمس أن الهاكر اخترق حسابها بسبب نشرها لتغريدتين عبّرت فيهما عن مساندتها للنساء السعوديات، مشيرة إلى ما قالته في التغريدتين بمساندة المرأة السعودية وحقوق المطلقة وحقوق الأرملة، وركوب المرأة للسيارة.

وتابعت مهاجمتها لـ “الهاكر”: “ما تتوقع إن يجي واحد مثلك راسه كلها قمل، يأثر فيني، وسأظل أدعم حقوق المرأة السعودية حتى النهاية”.