غادة إبراهيم تهدد بالانتحار عقب الحكم عليها بإدارة شقة للدعارة

القاهرة ـ هددت الفنانة غادة إبراهيم، بالانتحار، ودخلت في نوبة بكاء شديدة، عقب صدور حكم “تخفيف الحكم عليها” بالحبس سنة، بدلًا من 3 سنوات، في اتهامها بإدارة شقة للدعارة.

ومن المقرر أن يتم نقل غادة إلى قسم دار السلام، ومنه إلى سجن القناطر.

وكانت محكمة جنح مستأنف دار السلام، المنعقدة في محكمة زينهم- السبت- قضت بتخفيف الحكم على الفنانة غادة إبراهيم، بالحبس سنة، في اتهامها بإدارة شقة للدعارة، بدلا من 3 سنوات.

صدر القرار برئاسة المستشار وليد عبد الباقى، وعضوية كل من المستشارين أحمد عمر حسين وضياء الدين عبدالله، وسكرتارية علي حسن.

وكانت محكمة جنح مستأنف دار السلام، قررت- قبل وقت سابق- قبول الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار محكمة أول درجة، والقاضي ببراءة الفنانة غادة إبراهيم وآخرين من الاتهام الموجه إليهم، بإدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب.