خلاف أصالة ونانسي عجرم انفجر في أراب آيدول

بيروت ـ أثارت اطلالة الفنانة أصالة في برنامج اراب آيدول موجة من التعليقات والآراء على مواقع التواصل الاجتماعي التي تحدثت عن وجود ارتباك أو انزعاج بدا واضحاً عليها على المسرح وفي الكواليس.

ارتباك أصالة على المسرح وتجاهلها للجنة التحكيم في أول إطلالتين أثارا شكوك المتابعين عن سبب تأجيل الترحيب بها من اللجنة وقيام أصالة بالمبادرة خلال إطلالتها الثالثة وكان موضوع الترحيب بأعضاء اللجنة موضع خلاف ما في الكواليس.

وعلى الرغم من الكلام المقتضب الذي قالته أصالة للجنة لا يمكن أن يمر مرور الكلام الجفاء الواضح في كلمتها عن الفنانة نانسي عجرم بحيث علقت قائلة “نانسي الحلوة والمهضومة”.. فهل قصدت أصالة الاساءة الى نانسي بهذا التعليق؟

كما استغرب البعض تطرق أصالة الى موضوع اطلالتها والتركيز على أزيائها كأن البرنامج هو منصة لعرض الأزياء لا تقييم المواهب.

وهنا لا بد من الاشارة الى أن الفنانة نانسي عجرم كانت متماسكة وتصفق لأصالة بين الحين والآخر على الرغم من أنها لم تظهر حفاوة كبيرة لها.

فهل الخلاف واقع بين أصالة وأحلام أو أصالة ونانسي أدى الى ظهور أصالة بحالة الارتباك الشديد وعدم التوازن؟

وكان خلاف بين نانسي عجرم وأصالة، قد تفجر بعد انتشار فيديو على موقع “يوتيوب”، يظهر أصالة وهي تتكلم عن كرهها لإحدى الفنانات، وتداول أنها قصدت نانسي في كلامها، كانت ردت فعل الأخيرة هادئة وغردت أنه لا يوجد منافسة في الفن، وأن كل شخص يقدم فنه على طريقته، وطلبت من جمهورها أن يحترم كل شخص.