مصرية: زوجي المسن زوجني لغيره عرفي بـ10 آلاف جنيه

القاهرة ـ خرجت من البيت لتعمل وهى في عمر 9 سنوات لتجد لقمة عيش لها ولأبيها مدمن المواد المخدرة وأخوتها الستة.. عملت خادمة وبائعة فى سوق الخضار وحاملة طوب وفى مصنع لتعبئة الحلويات ورأت الجحيم لتعش في مستنقع حتى تزوجها مسن غصبا وبعدها تاجر بها وباعها لأخر وهى على ذمته لتجمع بين زوجين.

قالت “إيمان.س”، فى دعوى طلاق للضرر أقامتها أمام محكمة الأسرة بإمبابة برقم 2567 لسنة 2016: “كنت أتمنى الذهاب للمدرسة لكن الحظ لم يحالفنى، حيث أجبرنى أبى بالأنفاق عليه وإخوتى الستة وأستغل أننى الكبيرة ليجعلنى سلعة يبيع ويشترى فيها، وعندما بلغت من العمر 15 سنة، قرر التخلص منى ببيعى لرجل عجوز وجاهل ومتخلف تزوجنى، كان يتفنن فى إيذائى ويعاملنى مثل الحيوانات شهدت حياة بائسة جعلتنى أكره الزواج كان “يعاشرنى بطريقة شاذة” تخالف الشرع، وجعل سمعتى على كل الألسنة بعدما حول منزلى لوكر محرمات”.

وتابعت الوجه: “كنت أتعرض للضرب من المدمنين والبلطجية وهم سكارى ويمارسون الزنا مع فتيات ليل يتفق معهن زوجى إلى أن بدأ فى استخدامي أنا بنفس الطريقة، وبسبب إصرارى على الرفض لم يجد حلاً غير بيعى لرجل آخر مقابل 10 آلاف جنيه بعقد عرفى، رغم أننى ما زلت زوجته وعلى ذمته”.

واستطردت: “ذهبت لمنزل “محمود.غ” زوجي الجديد بواسطة زوجي المسن، وضرباني سويًا عندما قاومت حتى كدت أموت، وفى الأخير استسلمت وقبلت الاغتصاب والتعامل الوحشي دون آدمية”.

وتابعت “لم أتحمل العيش معه لأنه ظلمني، وكان يستخدمني هو الآخر لجمع الأموال وجعل حياتي جحيمًا ،وهددنى زوجى الجديد بالسجن إذا فكرت في الإبلاغ عنه وعن زوجي المسن”.

وأضافت إيمان “هربت ولجأت لأحد المراكز الحقوقية المعنية بشئون المرأة، وحررت محضرًا في قسم شرطة إمبابة اتهمت فيه زوجي الأول والثاني بجريمتهما، وأقمت دعوى تطليق للضرر من زوجي الأول، الذى هددني وزوجي العرفي بالقتل”.