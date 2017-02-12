حزب نوري المالكي يحذر من مؤامرات خارجية وداخلية تستهدف العراق

بغداد – د ب أ – أكد حزب الدعوة الإسلامي العراقي الذي يتزعمه نوري المالكي، على ضرورة التحقيق عن المجابهات التي حدثت بين القوات الأمنية و المتظاهرين في بغداد أمس.

وحذر بيان صدر عن حزب الدعوة الاحد، “من مؤامرات خارجية و داخلية تستهدف اشغال الشعب العراقي بالفتن والحيلولة دون تخليص العراق مما تبقى من عصابات داعش في القسم الأيمن من الموصل وفي الحويجة والقائم”.

وأكد الحزب على دعمه “للعملية السياسية والتداول السلمي للسلطة في العراق ضمن الآليات الديمقراطية واحترام الرأي والرأي الآخر الذي يضمن الحرية للجميع في التعبير عن آرائهم بالتظاهرات السلمية واحترام القانون والتعليمات الصادرة من الجهات الحافظة للامن.

ونوه الى انه لا يحق لأي شخص أو فئة أو كيان أن يفرض آراءه على الآخرين لأي سبب كان وتحت اي شعار كان.

ودعا البيان “مجلس النواب العراقي الى الاسراع بانتخاب الأعضاء الامناء الجدد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والذين ينبغي ان يتمتعوا بمميزات ادارة الانتخابات بكفاءة عالية واخلاص ونزاهة ومن دون الخضوع الى جهة معينة”.

وجدد الحزب دعمه لرئيس الحكومة حيدر العبادي شريطة الاستمرار على مواقفه في عدم الانجرار وراء هذه الفتن، وتقديم المتهمين الى العدالة، والحفاظ على الأمن والاستقرار، وعدم السماح للمساس بالعملية السياسية في العراق، وتخليص العراق من الارهاب ومسببيه وداعميه.