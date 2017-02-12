إيمري يخشى كابوس ميسي

باريس ـ أكدت تقارير صحفية فرنسية، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الاسباني، يمثل “كابوسًا” للمدرب الاسباني أوناي إيمري المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان قبل مواجهة الفريقين بالعاصمة الفرنسية الثلاثاء المقبل.

وذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن ميسي سجل 25 هدفا في 23 مواجهة سابقة مع الفرق التي دربها إيمري، بمعدل 1.05 هدفا في أي مباراة للبرغوث الارجنتيني أمام إيمري.

وأشارت “ليكيب” الى أن ايمري يسعى إلى إيقاف خطورة ميسي في لقاء الفريقين الثلاثاء بذهاب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا وتحقيق نتيجة ايجابية قبل مباراة العودة على ملعب “كامب نو”.

ورصدت الصحيفة التاريخ الأسود لإيمري أمام برشلونة مع الفرق السابقة التي تولى تدريبها وهي: إشبيلية وفالنسيا وألميريا وسبارتاك موسكو، حيث لعب ايمري مع تلك الفرق 23 مواجهة أمام الفريق الكتالوني حملت 16 خسارة، و6 تعادلات وانتصارا وحيدا مع إشبيلية.