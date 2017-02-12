برشلونة يبحث عن حل لتعويض فيدال

برشلونة ـ قالت تقارير صحفية إسبانية، إن نادي برشلونة يسعى لإيجاد حل فيما يتعلق بتدعيم مركز الظهير الأيمن، عقب إصابة لاعبه أليكس فيدال وغيابه حتى نهاية الموسم.

وتعرض فيدال للإصابة بخلع في الكاحل خلال مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس بالليجا، والتي انتهت بفوز كاسح للنادي الكتالوني بستة أهداف نظيفة، بعد كرة مشتركة مع ثيو هيرنانديز، ليخرج محمولاً من الملعب.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن برشلونة في إمكانه التعاقد مع أي لاعب لتعزيز مركز الظهير الأيمن إذ رغب، بشرط أن يكون بلا عقد.

وأضافت الصحيفة: “إذا أقدم برشلونة على هذه الخطوة، فهي ستفيده في البطولات المحلية (الدوري الإسباني وكأس الملك)”.

وتابعت: “لكنها لن تفيده في أي حال من الأحوال في دوري أبطال أوروبا، نظرًا لأن قوانين البطولة لا تسمح بتعديل قائمة اللاعبين المسجلين في حالة الإصابة”.

وتنتظر برشلونة مواجهة صعبة أمام منافسه باريس سان جيرمان الفرنسي، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.