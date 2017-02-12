إردوغان: العملية التركية في سوريا ستستمر لحين تحرير الرقة

اسطنبول – رويترز – قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأحد، إن الهدف النهائي للعملية العسكرية التركية في سوريا ليس فقط السيطرة على مدينة الباب وإنما طرد تنظيم الدولة الإسلامية من المنطقة بما في ذلك الرقة.

وقال إردوغان في مؤتمر صحافي قبل مغادرته في زيارة رسمية تشمل البحرين والسعودية وقطر “الهدف النهائي هو تطهير منطقة تبلغ مساحتها خمسة آلاف كيلومتر مربع.”

وروجت تركيا منذ فترة طويلة لفكرة إقامة “منطقة آمنة” للمدنيين في شمال سوريا بعد طرد مسلحي الدولة الإسلامية ووحدات حماية الشعب الكردية السورية لكنها تقول إن مثل تلك المنطقة ستحتاج إلى إقامة منطقة حظر طيران فوقها.

وقال إردوغان إنه ناقش ذلك الأمر مجدداً مع الولايات المتحدة وروسيا وإن تركيا مستعدة لتنفيذ أعمال بنية تحتية في المنطقة للمساعدة في منع المهاجرين من سوريا وللسماح بعودة من فروا إلى تركيا إلى بلادهم.