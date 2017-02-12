ميركل تؤكد أنه ستكون هناك مواجهة مفعمة بالحيوية أمام الاشتراكيين الديمقراطيين في الانتخابات البرلمانية

برلين – د ب أ – أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للاتحاد المسيحي، بزعامتها قبل وقت قصير من انتخاب رئيس اتحادي جديد للبلاد أنه ستكون هناك مواجهة مفعمة بالحيوية أمام الحزب الاشتراكي الديمقراطي في المعركة الانتخابية المنتظرة في البرلمان الألماني “بوندستاج” في الخريف القادم.

وبحسب تصريحات مشاركين في اجتماع أعضاء الاتحاد المسيحي قالت ميركل، إنه بالنظر إلى زيادة نسب تأييد المواطنين للحزب الاشتراكي الديمقراطي منذ إعلان مارتن شولتس كمرشح الحزب لمنصب المستشار: “إن المنافسة تحفز العمل”.

جدير بالذكر أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يتكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد المسيحي بزعامة ميركل، المكون من حزبها المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا.

وبحسب التصريحات شددت ميركل على ضرورة أن يؤمن حزبها المسيحي والحزب البافاري بالفوز في الانتخابات البرلمانية المنتظرة في 24 أيلول/سبتمبر القادم.

يذكر أن المستشارة الألمانية ورئيس الحزب البافاري هورست زيهوفر أعلنا بين صفوف حزبيهما أن شتاينماير هو مرشح منصب الرئيس الاتحادي بالنيابة عن الائتلاف الحاكم.

ولكن هناك استياء بين أطراف في الاتحاد المسيحي من عدم تقدم مرشح خاص بالاتحاد للانتخابات الرئاسية.