حرس الحدود الأردني يُحبط محاولة تسلل 7 أشخاص من سوريا

عمان - الأناضول – أعلن الجيش الأردني، الأحد، أن قوات حرس الحدود التابعة له، أحبطت محاولة تسلل لسبعة أشخاص، حاولوا اجتياز الساتر من الأراضي السورية باتجاه أراضيه.

ونقل الجيش على موقعه الرسمي على لسان مصدر عسكري مسؤول (لم يسمه) بأن “قوات حرس الحدود أحبطت أمس، محاولة تسلل لسبعة أشخاص”.

وأضاف المصدر ذاته، بأنه “تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إلقاء القبض على 5 أشخاص وإصابة أحدهم، فيما فر اثنان إلى داخل العمق السوري”.

كما لفت إلى أنه تم ضبط 318 ألف حبة كبتاغون (حبوب مخدرة)، و637 كف حشيش، وسلاح أوتوماتيكي، وتحويلها والأشخاص إلى الجهات المختصة.

ويتعرض الأردن بين الفينة والأخرى إلى محاولات مماثلة؛ إذ أحبط خلال السنوات الماضية، الكثير من عمليات التسلل والتهريب، وقتل بعض منفذيها واعتقل آخرين.

ويرتبط الأردن وجارته الشمالية سوريا بحدود جغرافية يزيد طولها عن 375 كلم، ويعيش على أراضيه ما يزيد عن مليون و300 ألف سوري، نصفهم يحملون صفة لاجئ.