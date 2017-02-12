نتنياهو: لقائي مع ترامب مهم لأمن ومكانة إسرائيل
Feb 12, 2017
تل أبيب – د ب أ – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن لقاءه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “مهم لأمن إسرائيل ومكانتها الدولية”.
وقال في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته الأحد :”هذا اللقاء مهم جداً بالنسبة لأمن إسرائيل ومكانتها الدولية التي تتعزز باستمرار”.
وأضاف :”اهتمامي الأول هو أمن إسرائيل وتعزيز التحالف المتين مع الولايات المتحدة”، معتبراً أن هذا “يتطلب انتهاج سياسة مسؤولة وراشدة”.
أغلب الظن أن النتن ياهو سينتحر بعد سد الطريق أمامه لبناء المستوطنات.