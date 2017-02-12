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نتنياهو: لقائي مع ترامب مهم لأمن ومكانة إسرائيل

Feb 12, 2017

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تل أبيب – د ب أ – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن لقاءه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “مهم لأمن إسرائيل ومكانتها الدولية”.

وقال في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته الأحد :”هذا اللقاء مهم جداً بالنسبة لأمن إسرائيل ومكانتها الدولية التي تتعزز باستمرار”.

وأضاف :”اهتمامي الأول هو أمن إسرائيل وتعزيز التحالف المتين مع الولايات المتحدة”، معتبراً أن هذا “يتطلب انتهاج سياسة مسؤولة وراشدة”.

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1 COMMENT

  1. أغلب الظن أن النتن ياهو سينتحر بعد سد الطريق أمامه لبناء المستوطنات.

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