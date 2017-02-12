حكومة الوفاق الليبية: جهاز الحرس الوطني “خارج عن القانون”

طرابلس – د ب أ – أكد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية الأحد، أن ما أطُلق عليه اسم “جهاز الحرس الوطني” هو مجموعة “خارجة عن القانون”.

وقال المجلس الرئاسي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني :”تابع المجلس الرئاسي الإعلان منذ يومين من قبل بعض المجموعات عما يسمى (جهاز الحرس الوطني) وما صاحبه من استعراض مسلح لهذه المجموعة بغية إرهاب السكان والأمنيين بالعاصمة طرابلس وفرض أجندات سياسية بقوة السلاح” .

وأكد المجلس، المعترف به دولياً، أن “هذه المجموعة تعتبر خارجة عن القانون ولا صفة لها وسيتم التعامل معها على هذا الأساس من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة”.

واعتبر الأمر “محاولة لخلق جسم مواز للحرس الرئاسي التابع للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الذي شُكل لحماية المؤسسات الحيوية للدولة تحت القيادة السياسية بأفراد من الجيش والشرطة”.

تجدر الإشارة إلى أن “المؤتمر الوطني العام” السابق هو من كان أسس “جهاز الحرس الوطني” قبل عامين.