فلسطينية تشعل النار في نفسها اثر ازالة الشرطة بسطة زوجها

رام الله – أ ف ب – أشعلت فلسطينية في الاربعين من عمرها الاحد، النار في جسدها احتجاجاً على ازالة بسطة عشوائية لزوجها وابنها في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، بحسب الشرطة.

وقال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية لؤي زريقات، ان المرأة قامت برش نفسها بمادة مشتعلة ومن ثم اشعلت النار في جسدها امام مقر الشرطة، حيث كانت تحتج على ازالة البلدية بسطة زوجها.

وأوضح زريقات “تقوم البلدية مثل باقي البلديات في مختلف مدن الضفة الغربية بمداهمة بسطات تجارية لبيع الخضار او ادوات اخرى، لإزالتها لأن غالبيتها تقف في الطرق الرئيسية”.

وأضاف “قامت البلدية اليوم بإزالة بسطة تعود لزوج المرأة وابنها، فقامت المرأة بإشعال النار في نفسها احتجاجاً على ازالة البسطة”.

وتولت الشرطة اطفاء النيران التي التهمت جسد المرأة التي نقلت الى المستشفى حيث وصفت اصابتها بين الطفيفة والمتوسطة.

ويعتمد بعض الفلسطينيين على البيع المتجول في مختلف المدن في وقت بلغت فيه نسبة البطالة 26% من القوى العاملة في السنتين الاخيريتين حسب الجهاز المركزي للاحصاء.