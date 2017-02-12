مقتل سبعة من الشرطة العراقية في صد هجوم لـ”الدولة” بالموصل

العراق - الأناضول- قتل ضابط وأُصيب 6 جنود من الشرطة العراقية، الأحد، في هجوم نفذه مسلحو تنظيم “الدولة الاسلامية” الإرهابي، جنوبي مدينة الموصل (شمال).

وقال النقيب في الشرطة، محمد عبد الكريم، إن “سيارة مفخخة يقودها انتحاري هاجم مقراً لمرابطة الشرطة الاتحادية في قرية العريج بناحية حمام العليل جنوبي الموصل أعقبه هجوم شنه عشرات المسلحين على المقر ذاته”.

وأضاف أن “القوات الأمنية تصدت للهجوم الذي دام أكثر من ساعة وأرغموا ما تبقى من عناصر التنظيم على الفرار، وحالوا دون سقوط ناحية العليل”.

وأشار إلى أن “حصيلة الخسائر البشرية والمادية بين القوات الأمنية بلغت مقتل ضابط برتبة نقيب وإصابة 6 جنود آخرين، فضلاً عن تدمير عربتين نوع (همر وبيك اب)”.

فيما بلغت خسائر التنظيم “5 قتلى وإعطاب عجلة لهم والاستيلاء على 3 قطع سلاح متوسطة ونحو 8 قطع سلاح خفيفة”. وفق المصدر نفسه.

ولفت عبد الكريم إلى أن “التنظيم كان يحاول السيطرة على المقر بالكامل ومن ثم التقدم نحو المواقع الأخرى”.

وأعلنت القوات العراقية مطلع نوفمبر/كانون ثان الماضي، نجاحها في تحرير ناحية حمام العليل أكبر النواحي الإدارية التابعة لقضاء الموصل والوصول الى قرية البوسيف المتاخمة للمدينة من محورها الجنوبي.

وعلى الصعيد ذاته، اندلعت معارك عنيفة صباح اليوم بين فصائل من الحشد الشعبي (موالي للحكومة العاقية) وتنظيم “الدولة” بالقرب من قضاء تلعفر غربي الموصل، خلفت قتلى وجرحى بين الطرفين.

وقال كمال شاهد ضابط برتبة نقيب في الفرقة 16 من الجيش، إن “قوة من تنظيم داعش كانت تخطط لشن هجوم واسع على مواقع الحشد الشعبي غربي الموصل باستخدام الأسلحة المتوسطة والثقيلة انطلاقاً من منطقتي خربة الجحش والشريعة الشمالية والجنوبية”.

وتابع: “قوة من الحشد الشعبي تساندها مروحيات هجومية تابعة لطيران الجيش العراقي شنت هجوماً كبيراً على مواقع داعش بشكل مفاجئ، ما أسفر عن مقتل نحو 15 مسلحاً من داعش وإصابة آخرين، فيما أصيب 5 من عناصر الحشد بجروح أحدهم بحالة خطرة”.