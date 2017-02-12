رئيس البرلمان الألماني يحذر ترامب من الانغلاق

برلين – د ب أ – حذر نوربرت لامرت رئيس البرلمان الألماني “بوندستاج”، الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب من الانغلاق ودعا لتعزيز قوة أوروبا.

وقال لامرت الأحد في مستهل اجتماع الجمعية الاتحادية المعنية باختيار الرئيس الألماني الجديد : “إن من يدعو للانغلاق بدلاً من الانفتاح على العالم، ومن يعتمد على سياسة الحمائية بدلاً من التجارة الحرة ويحث على الانعزالية في مواجهة التعاون بين الدول، ويعلن في برنامجه (نحن أولاً) ، فينبغي ألا يتعجب إذا عامله الآخرون بالمثل”.

يشار إلى أن أغلب أعضاء الجمعية الاتحادية الذين يزيد عددهم على 1200 عضو صفقوا لرئيس البرلمان الألماني بعد هذه العبارات.