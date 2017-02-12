الجيش السوري الحر يدخل مدينة الباب من الجهة الشمالية

حلب - د ب أ – سيطرت فصائل الجيش السوري الحر ( قوات درع الفرات) ظهر الأحد، على مزرعة الشهابي مدخل مدينة الباب من الجهة الشمالية وقتلت أكثر من 17 عنصراً من تنظيم الدولة الإسلامية ( داعش).

وقال ابو محمد الناعس رئيس المجلس العسكري في مدينة الباب، إن فصائل الجيش السوري الحر سيطرت ظهر اليوم على مزرعة الشهابي الواقعة عند مدخل مدينة الباب من الجهة الشمالية بعد اشتباكات عنيفة مع عناصر لتنظيم الدولة.

وأكد الناعس، أن مقاتلي الجيش السوري الحر قتلوا أكثر من 17 عنصراً من التنظيم وأصابوا أكثر من 20 آخرين واغتنموا كمية من الاسلحة والمعدات.

وكانت قوات درع الفرات سيطرت يوم السبت على دوار تادف وصوامع الحبوب والثانوية الزراعية والفرن الآلي والملعب الرياضي ومبنى شعبة حزب البعث بعد اشتباكات عنيفة مع عناصر التنظيم. ونفى الناعس ما تداولته وسائل اعلام مقربة من النظام السوري من سيطرة جيش النظام على مدينة تادف جنوب مدينة الباب ، قائلاً إن ” مدينة تادف ما زالت تحت سيطرة تنظيم داعش حتى الآن ولا صحة لما تم نشره من سيطرة جيش النظام والميليشيات الموالية له عليها “.

إلى ذلك قال قائد عسكري في لواء المعتصم، إن قوات درع الفرات بدأت اليوم عملية عسكرية واسعة ضد مواقع تنظيم داعش في بلدة قباسين شمال مدينة الباب وسيطرت على عدد من النقاط في محيط البلدة .