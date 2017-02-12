نتنياهو يرحب بعرقلة تعيين سلام فياض مبعوثاً اممياً الى ليبيا

القدس - أ ف ب – رحب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الاحد، بعرقلة الولايات المتحدة تعيين رئيس الوزراء الفلسطيني الاسبق سلام فياض مبعوثاً للامم المتحدة في ليبيا.

وقررت واشنطن الجمعة، معارضة تسمية فياض متحدثة عن “انحياز″ الامم المتحدة للسلطة الفلسطينية، ما شكل مفاجأة للامين العام للمنظمة الدولية واثار تنديداً فلسطينياً.

وقال نتنياهو الاحد في مستهل الاجتماع الاسبوعي لحكومته، “طرح علي قبل عدة ايام احتمال تعيين سلام فياض لمنصب في الأمم المتحدة .قلت انه آن الأوان لتبادلية في علاقات الأمم المتحدة مع إسرائيل ولا يمكن منح دائماً هدايا مجانية للطرف الفلسطيني”.

وبحسب نتنياهو فإنه “حان الوقت لمنح تعيينات أيضاً للطرف الإسرائيلي. وفي حال طرح منصب مناسب سنأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار”.

وكان نتنياهو يشير الى معلومات تناقلتها وسائل الاعلام حول امكانية قبول اسرائيل تعيين فياض مقابل تسمية وزيرة الخارجية الاسرائيلية السابقة تسيبي ليفني في منصب نائب الامين العام.

ودافع الامين العام للامم المتحدة انتونيو غوتيريش السبت عن اختياره فياض.

وقال المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريتش ان قرار ترشيح رئيس الوزراء الفلسطيني الاسبق “كان يستند فقط الى صفات فياض الشخصية المتفق عليها وكفاءته لهذا المنصب”.

واضاف ان “موظفي الامم المتحدة يؤدون مهامهم حصراً بصفة شخصية، ولا يمثلون اي دولة او حكومة”.

وكان غوتيريش ابلغ مجلس الامن الدولي الاربعاء، عزمه تعيين فياض وحدد موعداً الجمعة للدول الاعضاء لكي ترفع اعتراضاتها.

وقال دبلوماسيون انهم كانوا يتوقعون الموافقة على التعيين لكن السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة نيكي هالي قررت معارضته.

وقالت هالي في بيان “منذ فترة طويلة جداً، كانت الامم المتحدة منحازة الى السلطة الفلسطينية بشكل غير عادل، على حساب حلفائنا في إسرائيل”، معربة عن “خيبة أملها” إزاء تسمية فياض.

وشغل فياض (64 عاماً) منصب رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية من 2007 حتى 2013، وشغل أيضاً منصب وزير المال مرتين.

وكان يفترض ان يخلف الالماني مارتن كوبلر مبعوث الامم المتحدة الخاص الى ليبيا منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2015.

ونددت اطراف فلسطينية مختلفة بما وصفته بأنه “تمييز صارخ” بعد القرار الاميركي عرقلة تعيين فياض.