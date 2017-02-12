حكم بإعدام اثنين أدينا بمساعدة “الدولة” لتنفيذ هجوم انتحاري في كركوك‎

العراق- الأناضول – أصدرت محكمة جنايات محافظة كركوك شمالي العراق، الأحد، حكماً بإعدام اثنين بعد إدانتهما بالمشاركة في الهجوم الذي شنه تنظيم “الدولة الاسلامية” الإرهابي على مجمع حكومي شمال غربي المحافظة، العام الماضي.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى في بيان له، إن “الهيئة الثانية لمحكمة جنايات كركوك نظرت دعوى اثنين من المتهمين بالاشتراك في الهجوم على المجمع الحكومي في قضاء الدبس الذي يضم مبنى القائممقامية ومديرية التسجيل العقاري، ومركز شرطة الدبس نهاية العام الماضي”.

وأضاف بيرقدار أن “التحقيقات أثبتت أن المدانين قاما بإدخال الانتحاريين إلى المجمع لينفذا الهجوم بالأحزمة الناسفة والأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية”.

وأشار إلى أن المحكمة “وجدت أن جميع الأدلة بحق المتهمين كافية وقررت الحكم عليهما بالإعدام وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب”.

والحكم الصادر من محكمة جنايات كركوك الأولى قابل للطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية خلال فترة شهر من تاريخ صدوره بحسب المحامي طارق حرب.

يذكر أن عناصر من تنظيم الدولة اقتحموا في أكتوبر/تشرين أول الماضي محطة كهرباء الدبس شمال غرب كركوك، كما هاجموا مبنى قائممقامية القضاء ومباني حكومية ومركز للشرطة، وخلفت الهجمات نحو 26 قتيلاً، وأكثر من 50 جريحاً.

ويسيطر تنظيم الدولة على مناطق جنوب غرب محافظة كركوك وتضم قضاء الحويجة وناحيتي الرياض والزاب، بينما تسيطر قوات البيشمركة (جيش الإدارة الكردية في الشمال) على بقية أجزاء المحافظة منذ فرار قوات الجيش العراقي أمام اجتياح مسلحي “الدولة” لشمالي وغربي البلاد صيف 2014.

في سياق آخر، أفاد مصدر عسكري، أن غارة جوية دمرت مقر ما يسمى بـ “ديوان الزكاة” لتنظيم داعش في الجانب الغربي لمدينة الموصل.

وقال الرائد مروان سلام المشهداني في جهاز شرطة نينوى المحلية إن “طائرة حربية قصفت بأكثر من ثلاثة صواريخ عمارة مؤلفة من أربعة طوابق قرب مجسر اليرموك غربي مدينة الموصل كان التنظيم يتخذها كمقر لما يسمى بـ “ديوان الزكاة” المسؤول عن جمع الأموال من الأهالي في المدينة”.

وأضاف المشهداني ان “الغارة الجوية أسفرت عن تدمير المقر بالكامل ومقتل من فيه”.

في هذه الأثناء، بدأت قوات الجيش والشرطة بعمليات تدقيق واسعة للمدنيين في الأحياء المحررة بالجانب الشرقي للموصل بحثاً عن المطلوبين ولملاحقة واعتقال عناصر من تنظيم “الدولة” كانوا قد تسللوا مع النازحين خلال عمليات التحرير.

وأوضح العميد عزيز شكر مسؤول وحدة المراقبة العسكرية في الجيش، أن “القوات الأمنية تطوق ولليوم الثاني على التوالي أحياء جديدة المفتي، والانتصار، والميثاق، والمعلمين، والشيماء، والسلام، والساهرون، وتجري فيها عمليات دهم وتفتيش للمنازل السكنية وجميع المواقع الأخرى المشغولة من قبل المدنيين، من أجل الوصول الى خلايا التنظيم النائمة والمؤيدين له والقبض عليهم”.