الجيش الجزائري يصادر أسلحة جنوبي البلاد

الجزائر- د ب أ- أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، عن اكتشاف مخبأ جديد للأسلحة إثر دورية صباح الأحد، في عين قزام قرب الشريط الحدودي مع النيجر.

وذكرت الوزارة في موقعها الرسمي، أنه تم ضبط قاذف صاروخي من نوع “آر بي جي 2″، ورشاشين ثقيلين من نوع ديكتاريوف، و9 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، وبندقية تكرارية، و7 خزنات ذخيرة خاصة بمسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف. بالإضافة إلى كمية كبيرة من الذخيرة من مختلف العيارات تقدر بـ 2573 طلقة و30 مقذوفا.

وتعتبر العملية الثانية من نوعها للجيش على الحدود الجنوبية خلال 24 ساعة، وهو ما اعتبرته وزارة الدفاع بمثابة “تأكيد على اليقظة العالية وعزم وحدات الجيش على تأمين حدود الوطن، وإفشال كل محاولات المساس بحرمة وسلامة التراب الجزائري”.