ضابط رفيع في جنوب السودان يتهم الرئيس بممارسة “التطهير العرقي”

نيروبي- أ ف ب- استقال ضابط رفيع في جيش جنوب السودان متهما الرئيس سلفا كير بقيادة حملة “تطهير عرقي” في البلد الذي تمزقه الحرب الأهلية، وفقا لكتاب الاستقالة الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه الأحد.

وقال الفريق توماس سيريلو سواكا، نائب رئيس قطاع الخدمات اللوجستية في الجيش، “نفد صبري من إدارة الرئيس والقائد العام (للجيش)، ورئيس الأركان وغيرهم من كبار الضباط” المنتمين إلى قبيلة دنكا، بحسب نص الكتاب.

واتهم سيريلو، الذي ينتمي إلى قبيلة باري، الرئيس وضباط الجيش النظامي بـ”نسف منهجي” لاتفاق السلام الذي وقع العام 2015 والسعي إلى “تطبيق أجندة” مجلس قبيلة دنكا.

واتهم هؤلاء بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تخللها عمليات “تطهير عرقي” و”تهجير قسري”.

واندلعت الحرب الأهلية في جنوب السودان بين قوات كير وانصار نائب الرئيس السابق رياك مشار في كانون الاول/ ديسمبر 2013 وأسفرت عن عشرات الاف القتلى فيما نزح ثلاثة ملايين.

وولاية الاستوائية الوسطى بجنوب البلاد والتي يتحدر منها سيريلو ظلت عموما في منأى من المعارك، إلا أنها باتت في الاشهر الستة الاخيرة مسرحا لأعمال عنف هي من اسوأ ما شهدته البلاد.

وقال سيريلو إن الرئيس والقريبين منه حولوا الجيش الحكومي إلى جيش “قبلي” تابع لدنكا ساهم في عمليات “قتل منهجي واغتصاب النساء وحرق القرى بذريعة ملاحقة متمردين”.

وأضاف أن عناصر الجيش ممن ينتمون إلى دنكا انتشروا في مناطق لا تتضمن وجودا للقبيلة بهدف “الاستحواذ على الأراضي”.

وافاد خبراء الأمم المتحدة في كانون الاول/ ديسمبر أن عملية “تطهير عرقي” تجري في عدد كبير من مناطق جنوب السودان، في إشارة إلى الانتهاكات التي يرتكبها جنود حكوميون.