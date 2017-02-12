ترسانة كوريا الشمالية الصاروخية

سيول – اطلقت كوريا الشمالية الاحد صاروخا بالستيا باتجاه بحر اليابان بحسب ما اعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية التي اعتبرت أن الامر يتعلق بـ”استفزاز″ يهدف الى اختبار الادارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب.

واوضحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان، ان الصاروخ اطلق نحو الساعة 07,55 بالتوقيت المحلي الاحد (22,55 ت غ السبت) انطلاقا من قاعدة بانغيون الجوية الواقعة في غرب كوريا الشمالية، لافتة الى انه اتجه نحو الشرق باتجاه بحر اليابان.

وقال مصدر عسكري كوري جنوبي إن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية الأحد وصل لارتفاع نحو 550 كيلومترا. وفيما قالت سول في البداية إن الصاروخ على الأرجح من نوع رودونج متوسط المدى فقد قالت فيما بعد إن من المرجح أنه من طراز موسودان المصمم لقطع مسافات تصل إلى ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف كيلومتر.

وحاولت كوريا الشمالية إطلاق صاروخ موسودان ثماني مرات العام الماضي. واعتبر مسؤولون وخبراء في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إن عملية إطلاق واحدة فقط قطع فيها الصاروخ 400 كيلومتر أي ما يزيد على نصف المسافة إلى اليابان كانت ناجحة.

وقال كيم في خطاب ألقاه بمناسبة العام الجديد إن بلاده توشك على إجراء اختبار إطلاق صاروخ عابر للقارات وقالت وسائل إعلام رسمية وقتها أن مثل ذلك الإطلاق قد يحدث في أي وقت.

وتسببت التصريحات في تعهد برد فعل قوي من وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس عندما زار كوريا الجنوبية في وقت سابق من هذا الشهر.

وبمجرد تطويره بالكامل سيعتبر نجاح كوريا الشمالية في إطلاق صاروخ عابر للقارات تهديدا للولايات المتحدة التي تبعد نحو تسعة آلاف كيلومتر عن كوريا الشمالية. والحد الأدنى لمدى الصواريخ العابرة للقارات هو نحو 5500 كيلومتر لكن بعضها مصمم ليقطع مسافة تصل إلى عشرة آلاف كيلومتر أو أكثر.

وأجرت كوريا الشمالية اختبارين نووين وعددا من اختبارات الصواريخ العام الماضي فيما قال عنه الخبراء والمسؤولون إنه يمثل تقدما في قدرات التسلح على الرغم من أن تجربة الأحد هي أول تجربة لصاروخ باليستي يتم رصدها منذ أكتوبر/ تشرين الأول.

ودفعت تجاربها المتكررة واشنطن وسول للاتفاق على نشر نظام (ثاد) المضاد للصواريخ في كوريا الجنوبية في وقت لاحق من هذا العام وهو ما تعارضه بكين بشدة خشية أن تهدد أنظمة الرادار القوية الملحقة به أمنها الخاص.