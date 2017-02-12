مريم حسين غيرت اسم مولودتها وطليقها يقف معها

دبي ـ في أول تعليق لها بعد ولادتها لطفلتها من عارض الأزياء فيصل الفيصل، كشفت الفنانة العراقية مريم حسين عن اسم مولودتها.

الفنانة العراقية كشفت أنها أطلقت علي ابنتها اسم أميرة، بدلا من الأميرة، وهو الاسم الذي كانت قد اختارته لها من قبل.

حيث قالت: “بالآخر اتفقنا ان نغير الاسم من الأميرة الى اميرة، وهكذا اصبح اسم بنتنا أميرة فيصل الفيصل (تتربى بعزنا يارب وتكون من الذرية الصالحة يارب)”.

وكانت مريم قد استقبلت طفلتها الأولى مساء الجمعة داخل إحدى المستشفيات الخاصة، ورغم الانفصال، حرص طليقها فيصل الفيصل على طمأنة جمهوره عليها بنشره صورة لها من داخل المستشفى عبر صفحته الشخصية بموقع “انستغرام”، وعلق عليها قائلًا: “الحمدلله على كل حال دعواتكم لها واتمنى لها حياه سعيده… وبغض النظر عن انفصالنا الا اننا من واجبنا الوقوف في بعض المواقف.. شكرًا للجميع″.