جدة محمد عساف تفاجئ الجميع وترقص معه على المسرح ـ فيديو

عمان ـ أحيا الفنان الفلسطيني محمد عساف حفلا غنائيا كبيرا في جامعة الزرقاء بالأردن على مسرح “الزرقاء بليديوم”.

جدة الفنان الفلسطيني حرصت على حضور حفل حفيدها، وهو ما أشعره بسعادة كبيرة، وقام بالرقص معها على نغمات الموسيقى.

عساف نشر مقطع فيديو له وهو يرقص مع جدته، على حسابه الخاص على موقع “انستغرام”، وعلق عليه بقوله “ستي الحجة. الله يخليلنا ياكي.. حفلة جامعة الزرقاء”.

جمهور محمد عساف انقسم حول هذه السيدة فمنهم من قال إنها جدته بالفعل، ومنهم من أكد أنها سيدة مسنة حضرت حفله وقام بالرقص معها، وأنه أطلق عليها “ستي” تكريما لها.