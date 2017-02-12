الداخلية المصرية: مقتل مطلوبين اثنين في تبادل لإطلاق النار شرقي القاهرة

القاهرة ـ الأناضول ـ قالت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد، إن قوات الأمن قتلت اثنين من المطلوبين أمنياً، في “تبادل لإطلاق النار”، بمدينة بدر، شرقي العاصمة القاهرة.

وأضافت الوزارة في بيان، اطلعت عليه “الأناضول”، أن “قوات الأمن تمكنت من تحديد مكان اختباء أحمد عبدالعزيز خلف (24 عاماً)، هارب ومحكوم عليه في قضية عسكرية في العام الماضي، بصحبة آخر يدعى محمود عنتبلي (31 عاماً)، مطلوب ضبطه في قضية انتماء لتنظيم إرهابي (لم يُحدد اسمه)”.

وأوضح البيان أن “الاثنين بادلا قوات الأمن إطلاق النار لدى ضبطهما ما أدى إلى مصرعهما، في وكر يختبئان به بمدينة بدر بمحافظة القاهرة، تمهيداً لتنفيذ عمليات عدائية تجاه الأهداف الهامة والحيوية بالبلاد”، الذي لم يذكرها البيان.

وأشارت الوزارة إلى أنه “تم العثور بحوزة المتهمين على بندقية آلية والعديد من الطلقات وفوارغها”، لافتة إلى أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات”.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من مصدر مستقل أو مقربين ممن أوردهما البيان على اتهامات الأمن المصري، كما لم يعرف على الفور انتماءات القتيلين.